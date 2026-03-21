Morte Pomicino, da Scotti a Casini: le reazioni del mondo politico

”Con Pomicino e Gava abbiamo lavorato e vissuto insieme. Paolo e Antonio erano due personaggi diversi ma nonostante le diversità, c’era sempre dialogo”. A lungo nei vertici della Dc e ministro in diversi governi tra il 1978 e il 1992, Enzo Scotti, classe ’33, ricorda così Paolo Cirino Pomicino, napoletano come lui, scomparso oggi a Roma. ”Pomicino -dice commosso Scotti all’Adnkronos- era un creativo. Non era uno che accettava di aver raggiunto un finale. Era sempre alla ricerca di un nuovo finale. Ne sento veramente il vuoto…”.

“C’eravamo abituati a ritenere che Paolo fosse indistruttibile. Passando da un trapianto di cuore a un altro, la sua voglia di vivere e la sua passione per la politica avevano sempre vinto contro ogni debolezza del suo fisico. È stato un democratico cristiano di rito andreottiano, parlamentare appassionato e competente, ministro di rara intelligenza. È stato presente nel Parlamento nazionale anche nella cosiddetta Seconda Repubblica, segno di un entusiasmo e di un impegno mai venuti meno. Ci mancherà Paolo Cirino Pomicino, uno degli ultimi interpreti della Democrazia cristiana che oggi ci ha lasciato”. Lo dichiara in una nota il senatore Pier Ferdinando Casini.

“Protagonista indomito, prima della scena politica poi come opinionista, Paolo Cirino Pomicino ha incrociato la vita di schiere di politici, giornalisti e imprenditori, ai quali ha sempre proposto interpretazioni, strategie e soluzioni. Spesso bersaglio di critiche e accuse anche severe, ha difeso con orgoglio il suo operato e analizzato con realismo le fasi politiche con i loro pregi e i loro difetti. Lo ricordo con simpatia, pur non avendo condiviso molte delle sue valutazioni, anche nelle ultime settimane. Ma in lui ho sempre trovato un interlocutore intelligente, ben più colto dei suoi detrattori”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Con Paolo Cirino Pomicino se ne va una delle personalità più raffinate della Prima Repubblica e una delle menti più interessanti e anticonformiste di questa lunga stagione di transizione politica. Le mie condoglianze a tutti coloro che gli hanno voluto bene”. Così in una nota il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

“È venuto a mancare Paolo Cirino Pomicino. Protagonista di una stagione lunga e intensa della vita politica italiana, ha attraversato da protagonista decenni difficili e decisivi per il Paese. Al di là delle divisioni e delle polemiche che hanno segnato quegli anni, Pomicino è stato un uomo di partito nel senso più pieno del termine: capace, combattivo, profondamente legato alla sua Napoli e alla tradizione della Democrazia Cristiana. Alla famiglia vanno le mie condoglianze”. Lo scrive sui social il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato.

“Piango un amico. Se la morte di Umberto Bossi mi aveva commosso, oggi non ho potuto trattenere le lacrime. Paolo Cirino Pomicino, che avevo sentito al telefono fino a venti giorni fa, aveva una tempra di ferro, come la moglie sottolineava spesso: ho riletto la triste notizia due volte, incredulo. Ciao Paolo”, Lo scrive in una nota di cordoglio il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Dopo la lunga, comune militanza, abbiamo difeso, protetto e tutelato la storia gloriosa della Dc contro gli strali ingenerosi di chi la considerava un fossile della storia. Senza nostalgie anacronistiche, ma con fierezza. E’ stato deputato europeo con me, con l’Udeur. La sua intelligenza politica era vivida, ci sfidavamo, canzonandoci anche, su chi prevedesse prima e meglio gli scenari. E’ un giorno amaro per i suoi familiari, cui porgo le condoglianze e per i numerosi che come me gli hanno voluto sinceramente bene”, conclude Mastella.