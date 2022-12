Morte Benedetto XVI, cosa stabilisce il protocollo per il funerale

Come si svolgeranno i funerali di Joseph Ratzinger, papa non più papa? E’, in ordine di tempo, l’ultimo dei numerosi problemi protocollari e non che la sua rinuncia di dieci anni fa ha portato con sé, in uno strascico di interrogativi che si avviluppano in quelle Sacre Stanze dove la forma è più che mai sostanza. In breve: Benedetto XVI, in quanto emerito, non è più pontefice. Quindi nulla impedisce che i suoi siano funerali solenni, ma meno solenni delle esequie di un pontefice in carica. C’e’ quindi da scegliere – essendo il suo status giuridico un unicum nella storia della Chiesa: con Celestino il problema non si pose nemmeno – nel complicato cerimoniale pontificio cosa mantenere, e cosa omettere. Senza considerare che, nel nome dell’assoluta intesa sempre rivendicata da Bergoglio, Papa Francesco non possa scegliere di tributare al predecessore esequie esattamente di pieno rango pontificio. Ma la decisione, agli occhi dei critici e degli esegeti fin troppo attenti, potrebbe suonare come l’ammissione che papa emerito e successore fossero in fondo sullo stesso piano.

Le prime reazioni dal mondo

“Papa Benedetto XVI è stato per molti non solo in questo Paese una figura di spicco per la Chiesa Cattolica. Un uomo combattivo e un intelligente teologo. Il mio pensiero va a Papa Francesco”. Lo scrive su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Tantissime le reazioni alla notizia della morte di Benedetto XVI.

“L’Europa lo piange, possa riposare in pace”: è il commento della presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola. Che ricorda le parole di Ratzinger: “Non aver paura né del mondo, né del futuro, né della tua debolezza”.