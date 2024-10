Morte Sinwar, Netanyahu: “un colpo al Male, ma non è abbastanza”

Alle famiglie degli ostaggi dico: continueremo con tutte le forze

Roma, 17 ott. (askanews) – “Oggi come promesso abbiamo fatto i conti con Yahya Sinwar”: lo ha detto in un video messaggio il premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l’annuncio della morte del lader di Hamas Yhya Sinwar, ucciso a Gaza dall’offensiva dell’esercito dello Stato ebraico. “Oggi, il Male ha subito un grave colpo, ma il compito davanti a noi non è completo. Alle care famiglie degli ostaggi dico: questo è un momento importante nella guerra. Continueremo con tutte le forze fino al ritorno di tutti i vostri cari, che sono anche i nostri cari”.