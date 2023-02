Morto a 101 anni il produttore di ‘A qualcuno piace caldo’ Walteri Mirisch

E’ morto all’età di 101 anni il produttore cinematografico Walteri Mirisch. Lo annuncia l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna gli Oscar, di cui è stato presidente dal 1973 al 1977. Il decesso è avvenuto per cause naturali a Los Angeles. “Era un vero visionario – hanno dichiarato in una nota congiunta il Ceo dell’Academy Bill Kramer e la presidente Janet Yang – La sua passione per il cinema e per l’Academy non è mai venuta meno, ed è rimasto un caro amico e consigliere. Mandiamo il nostro sostegno alla famiglia in questo momento difficile”. Nel corso della sua carriera Mirisch, celebre per esser stato il produttore della commedia ‘A qualcuno piace caldo’ con Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis, ha ricevuto l’Oscar per il miglior film per ‘La calda notte dell’ispettore Tibbs’ (1967) e ha prodotto altri due film premi Oscar come ‘West Side Story’ (1961) e ‘L’appartamento’ (1960).