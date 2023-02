Morto a 64 anni Greg Foster, tre volte campione mondiale 110 hs. Nel 2020 aveva subito il trapianto de cuore

E’ morto a 64 anni lo statunitense Greg Foster, l’unico a vincere tre titoli mondiali consecutivi nei 110 metri ostacoli. Foster è stato campione del mondo nel 1983, 1987 e 1991 e medaglia d’argento ai Giochi 1984 di Los Angeles. Nel 1991 lo statunitense vinse anche il titolo mondiale indoor dei 60 metri ostacoli e stabilì il record mondiale nei 60 metri ostacoli in 7,36 secondi. Foster è stato sospeso dall’atletica per sei mesi nel 1990 dopo essere risultato positivo all’efedrina, che secondo lui era contenuta nel suo farmaco per l’asma. È stato poi inserito nella National Track and Field Hall of Fame nel 1998. Dal 2015 Foster ha combattuto contro l’amiloidosi, una malattia rara e mortale che colpisce il cuore, e il 18 gennaio 2020 si è sottoposto a un trapianto di cuore.