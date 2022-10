Morto a 68 anni Ash Carter, segretario alla Difesa di Obama

E’ morto all’eta’ di 68 anni Ashton Carter, ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti sotto la presidenza di Barack Obama. Lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato ripreso dai media locali. Carter aveva svolto la sua prima esperienza al governo tra il 1993 e il 1996 come assistente segretario alla Difesa per la politica di sicurezza internazionale durante il primo mandato del presidente Bill Clinton, occupandosi di affari strategici, armi nucleari e relazioni con gli Stati ex sovietici. Con l’elezione di Obama viene nominato sotto segretario alla Difesa per l’acquisizione, la tecnologia e la logistica e, successivamente, vice segretario alla Difesa fino a dicembre 2013. Nel febbraio del 2015 sostituisce Chuck Hagel come capo del Pentagono, incarico che ricopre fino alla fine dell’amministrazione Obama. In questo periodo viene posto fine al bando per i transgender e vengono aperte alle donne tutte le posizioni all’interno delle forze armate, senza eccezioni.