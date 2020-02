Morto a 83 anni Giuseppe Lembo, il fondatore di Deiulemar

È morto a 83 anni Giuseppe Lembo, fondatore con Giovanni Battista Della Gatta e Michele Iuliano della Deiulemar compagnia di navigazione, la società armatoriale di Torre del Greco fallita il 2 maggio del 2012 e nella quale quasi tredicimila persone avevano investito oltre 720 milioni di euro.Indagato per il fallimentodella compagnia Lembo era stato condannato a tredici anni di reclusione in secondo grado (pena che la Cassazione ha confermato nel merito ma rimandato in Appello per la ridefinizione complessiva), avrebbe compiuto 83 anni il prossimo mese di giugno. I funerali si sono già svolti oggi in forma privata in una chiesa di Torre del Greco.