Morto a 97 anni Shoichiro Toyoda, presidente onorario di Toyota

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – E’ scomparsa il Presidente Onorario di Toyota Motor Corporation Shoichiro Toyoda, all’età di 97 anni. Figlio del fondatore Kiichiro Toyoda, ha iniziato la sua carriera con Toyota Motor Corporation nel 1952 dopo essersi laureato in ingegneria presso l’Università di Nagoya. Successivamente, ha conseguito un dottorato in ingegneria, scrivendo la sua tesi sul tema dell’iniezione di carburante. Shoichiro Toyoda ha ricoperto numerosi incarichi durante la sua lunga carriera, nella quale la tecnologia automobilistica e il controllo di qualità hanno avuto un rilievo fondamentale. Nominato Managing Director nel 1961, promosso alla posizione di Senior Managing Director nel 1967 e di Executive Vice President nel 1972, è diventato Presidente dell’organizzazione di vendita Toyota nel 1981.

Dopo la fusione delle organizzazioni di vendita e produzione nel 1982, è diventato Presidente della nuova TMC integrata, ricoprendo in seguito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione tra il 1992 e il 1999. Dopo aver servito nel Consiglio di Amministrazione per 57 anni, Shoichiro Toyoda ha assunto la posizione di Presidente onorario dal 2009 fino alla sua morte. Shoichiro Toyoda era il padre dell’attuale Presidente e Ceo, Akio Toyoda, suo figlio maggiore. La cerimonia funebre sarà riservata ai familiari. Toyota Motor Corporation terrà un incontro di addio in un secondo momento.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).