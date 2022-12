Morto a Firenze l’editore Giampiero Pagnini

Morto a 77 anni a Firenze l’editore Giampiero Pagnini, nel 1986 aveva fondato la Pagnini Editore che vanta un catalogo di oltre 600 titoli. Esprime cordoglio il sindaco di Bagno a Ripoli (Firenze), Francesco Casini. “Giampiero, per tanti anni nostro concittadino, era un caro amico, oltre che una delle persone più attive e partecipi della nostra comunità – sottolinea in una nota -, apprezzato e benvoluto da tutti per la sua grande intelligenza, preparazione e pacatezza”. I funerali si svolgeranno domani mattina, alle 10, nella chiesa di San Pietro a Varlungo a Firenze. “Con la sua casa editrice, che lo ha unito con impegno comune all’adorata figlia Sara – aggiunge Casini -, ha contribuito ad arricchire il panorama culturale del nostro territorio e a livello nazionale. Moltissime le collaborazioni e le pubblicazioni realizzate insieme alla nostra amministrazione. Una realtà che Giampiero, da sempre attento alla socialità e all’impegno politico, conosceva bene e di cui era stato lui stesso rappresentante, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale dall’80 all’85”. Il sindaco ricorda che “a quegli anni risale l’avvio della sua lunga militanza politica, iniziata tra le fila della Dc e proseguita nella Margherita. Ma non si può parlare di Giampiero senza menzionare l’Acli di Grassina, una realtà a cui ha dato davvero anima e corpo durante la sua vita, contribuendo a renderla l’associazione aperta, forte e radicata che è. Non era difficile vederlo partire il sabato pomeriggio da Grassina con dei giovani del posto: Giampiero li accompagnava a Firenze per visitare musei e mostre, convinto che la cultura fosse vitale quanto il pane”. Lascia un vuoto enorme in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di averlo come amico. Alla sua famiglia e ai suoi cari voglio porgere le più sentite condoglianze, a nome personale e di tutta l’amministrazione comunale”.