Morto a soli 41 anni di tumore Guido Carboniello degli Styles. Era stato chitarrista di J-Ax

E’ morto ad appena 41 di tumore anni Guido Carboniello, musicista del gruppo The Styles e a lungo chitarrista di J-Ax. Era malato da tempo ed era ricoverato in un hospice di Erba, in provincia di Como. Soprannominato Guido Style, appassionato di rock e punk, Carboniello – si legge sul corriere.it – nel 2005 aveva dato vita agli Styles insieme a Stefano Molteni e Luca Ciambrone. La band aveva calcato palchi internazionali, aveva aperto concerti per star internazionali come Iggy Pop, gli Eagles of Death Metal e i Babyshambles e si era fatta conoscere al grande pubblico nel 2007 collaborando appunto con J-Ax nel singolo «+ stile». Guido aveva poi continuato a lavorare con il rapper come produttore e co-autore, oltre che come chitarrista nei suoi live, partecipando anche alla reunion degli Articolo 31 nel 2018 al Fabrique di Milano. Come riporta «La Provincia di Como», a Carboniello negli anni scorsi era stato diagnosticato un tumore che però sembrava avergli dato tregua. Negli ultimi tempi, però, la malattia si era ripresentata e il musicista se n’è andato, nel riserbo dei suoi famigliari, dopo aver trascorso gli ultimi giorni all’hospice di Ca’ Prina, a Erba.