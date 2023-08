Morto anche Dmitry Utkin, il braccio destro di Prigozhin

l gruppo Wagner ha confermato, attraverso il canale Telegram Grey Zone, la morte del braccio destro di Yevgeny Prigozhin, Dmitry Utkin, “a causa delle azioni dei traditori della Russia”. Anche Utkin è stato descritto come ”eroe della Russia”, ricordando le sue ”quattro medaglie al coraggio” e che era ”noto in tutto il mondo”. Proprio per il suo ruolo, ”anche dopo quello che è accaduto resterà sempre il comandante permanente del Gruppo Wagner”, scrive Grey Zone.

La lista dei passeggeri

L’agenzia federale russa per il trasporto aereo, Rosaviatsia, ha rivelato la lista dei passeggeri a bordo del velivolo Embraer Legacy 600, diretto da Mosca a San Pietroburgo, schiantatosi nella regione di Tver. Sul velivolo si trovavano sette passeggeri e tre membri dell’equipaggio. Tra i sette passeggeri il fondatore del gruppo paramilitare russo Wagner e proprietario del velivolo, Evgenij Prigozhin, e il suo vice, Dmitrij Utkin. A bordo anche Sergej Propustin, Evgenij Makaryan, Alexander Totmin, Valeriy Chekalov e Nikolay Matuseev. Il velivolo era pilotato da Aleksei Levshin, affiancato da Rustam Karimov, mentre l’assistente di volo registrata si chiamava Kristina Raspopova