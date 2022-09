Morto Antonio Scippa. Assessore nella Giunta Valenzi, introdusse i paletti contro la sosta selvaggia

Muore a Napoli, all’età di 83 anni, Antonio Scippa: da 1975 al 1983 fu assessore nella giunta Valenzi, cinque anni al Bilancio, poi Mobilità e Polizia urbana. E’ ricordato come l’amministratore che introdusse i paletti in città ai Quartieri e le prime corsie preferenziali.

In Consiglio comunale un minuto di silenzio. Il ricordo di Bassolino

Il Consiglio comunale di Napoli ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Antonio Scippa, ex assessore della Giunta Valenzi. A tracciare un breve ricordo di Scippa e’ stato il consigliere ed ex sindaco, Antonio Bassolino. ”Antonio Scippa – ha affermato Bassolino – e’ stato uno dei piu’ importanti assessori delle Giunte Valenzi dal 1975 al 1983 ed e’ stata una personalita’ di primo piano a Napoli”.