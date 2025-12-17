Morto Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei: aveva 72 anni

È morto a 72 anni il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che era malato da tempo. Ieri, in un post su Facebook, Lo Sapio aveva scritto che si sarebbe allontanato dalla guida del Comune in provincia di Napoli “per un po’ di tempo”. “Sto attraversando un momento molto delicato della mia vita che, grazie anche alla vostra forza, supererò. Per questo ho affidato la guida della Città nelle mani della mia vicesindaca, la dottoressa Andreina Esposito, stimata e amata professionista, soprattutto dai bambini – aveva scritto rivolgendosi ai pompeiani -. Sono certo che saprà guidare, in questa mia momentanea assenza, la nostra amata città, supportata da tutti i consiglieri comunali, da tutti i dirigenti, funzionari e dipendenti”.”La mia squadra continuerà a guidare Pompei con lo stesso impegno, forza, amore e dedizione come abbiamo fatto, insieme, in questi anni. Abbiamo agito sempre con onestà, mettendo il bene comune al di sopra di ogni interesse. Ho speso ogni energia per rendere la nostra Pompei un posto migliore, ma il lavoro non finisce mai. La mia politica è l’arte di prendersi cura degli altri. Continueremo, insieme, a prenderci cura della nostra Città. Grazie a tutti i cittadini per la fiducia, per il sostegno e, anche, per le critiche, che mi hanno aiutato a crescere”, le sue parole.Domani alle 10 si celebreranno i funerali nel Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, mentre la camera ardente sarà aperta dalle 14 nella sede della Casa Comunale.