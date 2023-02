Morto Costanzo, Meloni: Icona del giornalismo e della tv

“Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalita’. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E’ infatti morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore televisivo, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. Nato da una famiglia originaria di Ortona, dopo il diploma in ragioneria ha iniziato la carriera da giornalista in giovanissima eta’. Il suo nome restera’ sempre legato al popolare “Maurizio Costanzo Show”, in onda sulle reti Mediaset a partire dal 1982. Si e’ sposato per la prima volta nel 1963 con la fotoreporter Lori Sammartino, successivamente ha sposato la giornalista Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto due figli: Camilla e Saverio. Alla fine degli anni 70 la separazione. Nel 1978 ha iniziato la storia con l’attrice e regista Simona Izzo. Nel 1989 un nuovo matrimonio, questa volta con la collega conduttrice Marta Flavi, dalla quale ha divorziato nel 1995, anno in cui ha sposato Maria De Filippi, con cui ha vissuto fino all’ultimo giorno. Nel 2002 la coppia ha preso un bimbo in affido.