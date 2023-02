“E’ stato il mio migliore amico. Il mio complice, il mio alleato. Tutto. Non ho altro da dire. Per 30 anni ci siamo sentiti tutti i giorni, ora mi chiudo nel mio dolore. E’ il dolore più grande della mia vita”. Lo dice all’Ansa Pierluigi Diaco, che tra l’altro Maurizio Costanzo aveva unito in matrimonio con il giornalista de La7 Alessio Orsingher.