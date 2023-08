Morto David Jacobs, con la serie tv Dallas cambiò il volto della televisione negli anni ’80

MORTO A 84 ANNI DAVID JACOBS, IL CREATORE DI “DALLAS” ROMA (ITALPRESS) – È morto all’età di 84 anni David Jacobs, scrittore e produttore che cambiò il volto della televisione negli anni ’80 creando le soap opera Dallas e Knots Landing. Come riporta The Hollywood Reporter, Jacobs è morto domenica al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, come riferito suo figlio Aaron. Aveva combattuto l’Alzheimer nel corso degli anni ed è morto per complicazioni dovute a una serie di infezioni. “Dallas” è andato in onda per 14 stagioni e 357 episodi, iniziando come miniserie in cinque parti nell’aprile 1978 prima di concludersi nel maggio 1991.