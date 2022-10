Morto Douglas Kirkland, il fotografo che immortalò Marilyn Monroe

Il fotografo canadese naturalizzato statunitense Douglas Kirkland, una leggenda nel campo del fotogiornalismo e della fotografia di moda e di cinema, che ha ritratto i miti del grande schermo degli ultimi sei decenni, da Marilyn Monroe a Angelina Jolie, è morto nella serata di domenica 2 ottobre nella sua casa di Los Angeles, dove viveva con la moglie Françoise: aveva 88 anni e negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata. Ha lavorato per le riviste più rinomate del mondo, firmando alcuni dei più celebri ritratti delle star di Hollywood. Nato il 16 agosto 1934 a Fort Erie, in Canada, aveva iniziato la carriera a New York come assistente del leggendario fotografo Irving Penn. All’età di 24 anni Kirkland fu assunto come fotografo dalla rivista “Look” e divenne famoso per il portfolio di Marilyn Monroe realizzato in una notte del 1961: 55 scatti intimi e seducenti con l’attrice immortalata tra lenzuola bianche di seta pubblicati con il titolo “An evening with Marilyn Monroe” il 17 novembre 1961 per il 25° anniversario della rivista. Per emergere, realizzando scatti originali e innovativi della star più fotografata di sempre, Kirkland scelse un letto sfatto con il risultato di alcuni delle più spontanee e accattivanti fotografie mai scattate a Marilyn. ”Volevo una rappresentazione più chiara e onesta di lei”, ha raccontato il fotografo che per realizzare quelle foto volle che una bottiglia di Dom Perignon doveva essere a portata di mano e la musica di Frank Sinatra doveva risuonare nella stanza. Entrato nello staff di “Life Magazine”, Kirkland vi ha prestato servizio negli anni Sessanta e Settanta, l’età d’oro del fotogiornalismo. Allo stesso tempo ha collaborato con altre importanti pubblicazioni, come “The London Sunday Times Magazine”, “The New York Times Magazine”, “Town & Country”. Per decenni ha lavorato come unico ”special photographer” sul set di oltre 150 film, da “Tutti insieme appassionatamente” a “Moulin Rouge”, da “2001: Odissea nello spazio” a “La scelta di Sophie”, da “La mia Africa” a “Titanic”.

Dal 1960 in poi Douglas Kirkland ha ricevuto oltre 2.000 incarichi e ha fotografato più di 600 grandi celebrità, tra le quali Elizabeth Taylor, Coco Chanel, Jack Nicholson, Brigitte Bardot, Naomi Campbell, Romy Schneider, Audrey Hepburn, Mick Jagger, Sting, Arnold Schwarzenegger, Morgan Freeman, Orson Welles, Andy Warhol, Oliver Stone, Mikhail Baryshnikov, Leonardo DiCaprio, Marlene Dietrich, Judy Garland, Sophia Loren, Catherine Deneuve, Michael Jackson, Paris Hilton e Diana Ross. Il ritratto di Charlie Chaplin di Kirkland si trova alla National Portrait Gallery di Londra. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali Lucie Award for Outstanding Achievement in Entertainment Photography, il Nastro d’Argento, The Golden Eye of Russia, il Lifetime Achievement Award from Capic in Canada, fino al prestigioso President’s Award dell’American Society of Cinematographers. In occasione della Mostra del Cinema di Venezia del 2014 la rivista “Vanity Fair” organizzò al Lido in onore di Douglas Kirkland la mostra “A Life In Pictures. Da Marylin Monroe a Nicole Kidman”: 88 ritratti per festeggiare gli 80 anni del grande fotografo, da Marylin Monroe avvolta solo da lenzuola bianche a John Lennon privato. Nel febbraio 2020 sempre Venezia ha ospitato la mostra “Freeze Frame, 60 anni dietro le quinte del cinema” con le foto di Douglas Kirkland, organizzata dal Centro Culturale Candiani in collaborazione con Photo Op e a cura di Marta Cannoni, Livia Corbò e Elisabetta Da Lio.