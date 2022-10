Morto Fabio Gazzabin, ex braccio destro del governatore della Regione Veneto Luca Zaia

E’ morto Fabio Gazzabin, già sindaco di Arcadee braccio destro del governatore della Regione Veneto Luca Zaia, sia in Provincia sia in Regione. Aveva 65 anni e da tempo era ammalato. Per 25 anni è stato ombra di Luca Zaia, prima come direttore generale della Provincia di Treviso, poi in veste di responsabile della segreteria del ministero dell’Agricoltura a Roma. Dal 2010 al 2020, quando andò in pensione, fu capo di gabinetto del governatore. E proprio in prossimità della pensione e con l’affacciarsi della pandemia, Gazzabin aveva scelto di rimanere ancora un po’, su richiesta dello stesso governatore, oggi affranto per la perdita dell’amico. “Siamo stati legatissimi – ha detto ai giornalisti – con lui ho condiviso trent’anni della mia vita, e quello che sono oggi lo devo a lui. Abbiamo iniziato da ragazzi e lui è sempre stato al mio fianco. Vi basti pensare che quando ero ministro a Roma, vivevamo insieme. Se ne va un punto di riferimento personale e per la comunità. Se ne va un leone, un grande sostenitore del Veneto. Ho sentito questa mattina la moglie, che mi ha avvisato subito, e mi stringo al suo dolore e a quello delle figlie”.