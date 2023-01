È deceduto oggi a Roma il presidente di Unicoop Francesco Dello Russo. Ne dà notizia il vicepresidente Vicario Unicoop, Lorenzo Stura: “Lascia un vuoto incolmabile per noi tutti dell’associazione e per il mondo cooperativo. Per chi vorrà dare un ultimo saluto i funerali si terranno martedì 17 ore 12:00 presso la Basilica San Lorenzo Fuori le Mura”.