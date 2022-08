Morto Franco Ardoino, storico ristoratore genovese. Ex vicepresidente di Confesercenti, era noto per le sue opere di bene

E’ morto Franco Ardoino, storico ristoratore e patron del ristorante Europa. E’ stato vicepresidente vicario di Confesercenti e membro del Consiglio della Fondazione Carige oltre che Cavaliere del Lavoro nel 2003, Ufficiale della Repubblica nel 2008 e Commendatore della Repubblica nel 2011. Grande tifoso sampdoriano, ha ospitato ai suoi tavoli Riccardo Garrone e Aldo Spinelli insieme, impegnati in storiche partite a scopone. E’ stato catalizzatore nel suo locale di grandi nomi della politica genovese e nazionale e del mondo dello spettacolo. E’ stato un grandissimo tifoso della Sampdoria e soprattutto attivissimo in operazioni di beneficenza a favore del Gaslini e piu’ in generale per le persone in difficolta’ Il rosario avra’ luogo domani, martedi’ 16 agosto, alle 18.30 presso le camere mortuarie dell’Ospedale San Martino. Il funerale si terra’ mercoledi’ 17 agosto alle 11:45 presso la Chiesa di Nostra Signora della Consolazione in via XX Settembre.