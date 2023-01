Morto Gabriele Calliari. Ex presidente della Coldiretti trentina, sedeva nel Cnel

Si è spento nella notte, all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, Gabriele Calliari, 64 anni, già presidente di Coldiretti del Trentino Alto Adige (dal 1993 al 2018). Presidente nazionale e vice presidente europeo di Federforeste, Calliari è stato nei consigli di amministrazione, in qualità di vicepresidente, di Fondazione Edmund Mach e della Camera di commercio di Trento e membro di giunta nazionale di Coldiretti. Sedeva inoltre nell’assemblea del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). “La sua è stata una vita interamente dedicata allo sviluppo del mondo agricolo e alla tutela delle istanze dei suoi colleghi operatori del settore primario con un profilo ricolto alla comunità. Da una piccola realtà come quella di Malosco, in Alta Val di Non, ha saputo affermare il valore dei piccoli territori di montagna raggiungendo il vertice del primo sindacato agricolo provinciale”, affermano in una nota i figli Francesco, Michela, Nicolò.