Morto il biochimico Usa Paul Berg. Apripista dell’ingegneria genetica, ha vinto il Nobel 1980

Il biochimico statunitense Paul Berg, vincitore del Premio Nobel per la Chimica nel 1980 per aver creato la prima molecola di Dna ricombinate dando il via al campo dell’ingegneria genetica, che ha portato a farmaci salvavita e ha aperto nuove strade alla ricerca genetica, è MORTO mercoledì 15 febbraio nella sua casa nel campus dell’Università di Stanford, in California, all’età di 96 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato da Lloyd Minor, preside della Stanford School of Medicine. Nato a New York il 30 giugno 1926, Berg è stato assistente e professore associato di microbiologia (1955-59) all’Università di Washington, poi professore di biochimica alla Stanford University, dove si è occupato di ingegneria genetica; dal 1984 ha diretto il Centro di medicina molecolare e genetica dello stesso ateneo. Ha ricevuto il Nobel per la Chimica (la seconda metà del premio del 1980 è stata suddivisa fra Walter Gilbert e Frederick Sanger) “per le sue fondamentali ricerche della biochimica dell’acido nucleico, con particolare riguardo al Dna ricombinante”. Tutti e tre gli scienziati hanno notevolmente contribuito a una maggiore conoscenza del Dna e di come esso regoli i meccanismi chimici della cellula, mediante studi sulle sequenze geniche dei cromosomi. Nel 1971, Berg riuscì a rimuovere e trapiantare numerosi geni trasferendo il Dna da un organismo a un altro. Egli integrò infatti il Dna di alcuni geni del virus SV 40 della scimmia nel cromosoma del batterio Escherichia coli, che è in grado di moltiplicarsi rapidamente. Con questa tecnica di ingegneria genetica si è creata la premessa per la conoscenza della struttura dei geni e per interventi diretti sul materiale genetico degli organismi.