Morto il comandante del battaglione Azov dopo mesi di prigionia russa

Il comandante del primo battaglione del reggimento Azov, Oleg Mudrak, che ha preso parte alla difesa dell’acciaieria Azovstal a Mariupol e ha trascorso diversi mesi in cattività russa, è morto. Lo ha reso noto il nipote, Daniel, su Instagram. Secondo alcuni media ucraini, la causa della morte di Mudrak, 35 anni, è stata un arresto cardiaco. I soldati dell’Azov hanno resistito all’assedio russo per quasi due mesi nella primavera del 2022. A meta’ maggio, seguendo l’ordine di Kiev, hanno lasciato l’impianto e si sono arresi. Il ministero della Difesa russo ha riferito che un totale di 2.439 militari si erano arresi. A settembre, la Russia ha rilasciato cinque comandanti della difesa dell’Azovstal e 108 combattenti del battaglione Azov come parte di uno scambio di prigionieri su larga scala. Mudrak era tra quelli rilasciati. Mudrak era finito sotto i riflettori della stampa dopo che lo scrittore Stanislav Aseev aveva pubblicato una sua foto, che mostrava quanto fosse deperito e provato dai suoi tre mesi di prigionia.