Lutto nel giornalismo molisano. E’ morto Giovanni Minicozzi, aveva 73 anni ed era uno dei giornalisti più conosciuti in regione soprattutto per il lungo periodo di lavoro a Telemolise dove aveva condotto la trasmissione “Moby Dick”, in onda ogni venerdì sera. Minicozzi, che prima di dedicarsi al giornalismo era stato anche un attivo sindacalista, era nato a Paduli (Benevento), viveva a Campobasso da tempo. Era iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Molise dal 2008.