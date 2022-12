Morto il giornalista Vanni Ballestrazzi, amico storico di Raul Gardini

È morto il giornalista ravennate Vanni Ballestrazzi, 90 anni, amico storico dell’imprenditore Raul Gardini e caporedattore della redazione di Ravenna del Resto del Carlino dal 1956 al 1973. Le sue condizioni erano peggiorate alcuni mesi fa tanto che da circa un mese era ricoverato nella residenza per anziani di Santa Teresa a Ravenna. Ballestrazzi e Gardini si erano conosciuti alle elementari per poi condividere diverse passioni tra cui quella per la vela che aveva visto il giornalista tra i fondatori di ‘Festivela’ a Marina di Ravenna. Ballestrazzi raccontava di avere ricevuto l’ultima chiamata da Gardini giusto la sera prima del suicidio a Milano, il 23 luglio 1993.