Morto il giurista Giovanni Grottanelli de’ Santi, ex presidente di Mps

Il giurista Giovanni Grottanelli de’ Santi, professore emerito di diritto amministrativo e diritto costituzionale all’Università di Siena, ex presidente di Banca Mps dal 1992 al 1997 e primo presidente della Fondazione Mps dal 1995 al 2000, è morto all’età di 94 anni nella serata di giovedì 27 aprile al Policlinico di Santa Maria delle Scotte a Siena, dove era stato trasportato a causa di un malore legato a difficoltà respiratorie. Nato a Livorno il 4 luglio 1928, si era laureato in Giurisprudenza all’Università di Siena nel 1951; in seguito ha conseguito il Master of Laws Degree alla Law School della Yale University, il Certificat de Hautes Etudes Européens al Collège d’Europe di Bruges. Dopo aver lavorato all’Ufficio Studi e Massimario della Corte costituzionale (1956-1962), Grottanelli de’ Santi iniziò la carriera accademica come professore di diritto costituzionale italiano e comparato nell’Università di Siena e poi all’Università di Firenze. Professore ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena dal 1975, dove ha insegnato anche diritto amministrativo, il 1° novembre 1992 fu nominato presidente del Monte dei Paschi di Siena, restando in carica fino al 1997: guidò l’istituto durante la trasformazione in società per azioni. Il suo successore al vertice fu l’economista Luigi Spaventa. E’ stato il primo presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena dalla sua costituzione nel 1995 fino al 2000 e coniò il paradosso della Fondazione figlia proprietaria della Banca madre. Dal 1993 al 2000 ha ricoperto anche la carica di presidente dell’Accademia Musicale Chigiana.