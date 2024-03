Morto il poliziotto eroe Nicola Barbato, oggi pomeriggio a Teverola i funerali

Oggi alle ore 16 presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista a Teverola si terranno i funerali di Nicola Barbato. Nicola Barbato, fornì il suo prezioso contribuito al cortometraggio “La Misura del Tempo”, documentario realizzato dal regista Stefano Ribaldi con la collaborazione della Polizia di Stato. Il cortometraggio, presentato alla 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma, racconta attraverso i volti e le parole di donne e uomini della Polizia di Stato, la complessità di una professione che, per sua natura, si confronta con le realtà più dure e difficili delle società. Nicola Barbato, poliziotto dal 1987 e in servizio presso la Squadra mobile di Napoli dal 1997 al 2017, anno in cui è andato in pensione, è rimasto gravemente ferito nel 2015 durante un servizio antiracket presso un negozio di giocattoli di Fuorigrotta, a Napoli, e da allora era costretto sulla sedia a rotelle. Promosso per merito straordinario, nel 2016 è stato insignito della Medaglia d’Oro al valor civile e nel 2022 dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.