Morto il russo Pitaevskij, pioniere della fisica quantistica

E' morto all'eta' di 89 anni il fisico russo Lev Petrovič Pitaevskij, conosciuto nel mondo accademico e scientifico internazionale per gli studi sui condensati di Bose-Einstein. Lo comunica all'Ansa l'Universita' di Trento. Pitaevskij fu uno dei primi studiosi ad applicare metodi della teoria quantistica dei campi alla fisica della materia. Laureatosi all'Universita' di Saratov nel 1955, Pitaevskij assunse il ruolo di professore ordinario di fisica teorica presso il dipartimento di Fisica dell'Universita' di Trento nel 1998. Era membro del Centro per la Condensazione di Bose-Einstein di Trento. Nel 2018 venne insignito del Premio Enrico Fermi, assegnato dalla Societa' italiana di fisica, e del premio Pomeranchuk, dell'Istituto di fisica teorica e sperimentale di Mosca. Le sue condizioni di salute erano precarie da tempo. Nelle ultime settimane era ricoverato nell'ospedale di Rovereto.