Morto il sociologo Usa Howard Becker, teorico della devianza sociale

Il sociologo statunitense Howard Saul Becker, teorico della sociologia noto per la sua innovativa analisi della devianza sociale, è MORTO all’età di 95 anni nella sua casa di San Francisco, in California. La notizia della scomparsa, avvenuta il 16 agosto, è stata diffusa sui social dal Dipartimento di sociologia dell’University of Southern Maine e confermata dalla moglie Dianne Hagaman. Considerato uno dei maestri della sociologia della cosiddetta Seconda Scuola di Chicago, il professore Becker ha insegnato dal 1965 al 1991 alla Northwestern University e dal 1991 al 1999 alla University of Washington. Nella sua opera più nota, Outsiders (1963), Howard Becker ha ridefinito la devianza come il risultato delle interazioni sociali: non sono le azioni di un individuo in sé che lo classificano come trasgressivo, ma lo sguardo degli altri. Becker ha apportato un grande contributo alla teoria dell’etichettamento creando un modello più complesso, sostenendo che sono i gruppi sociali che, istituendo delle norme, creano la devianza. Le sue teorie sono illustrate nel volume “Outsiders. Saggi di sociologia della devianza” (apparso in edizione originale inglese nel 1963 e tradotto in italiano nel 1987 dalle Edizioni Gruppo Abele e poi ripubblicato nel 2003 da Meltemi). Per Becker è molto importante il significato che le persone danno al proprio comportamento: l’individuo diventa deviante in seguito ad un percorso complesso che costruisce egli stesso, grazie all’interazione con il contesto sociale. In “Outsiders”, considerato da tempo un classico della sociologia, non si trovano teorie sulle cause e l’origine del crimine ma resoconti etnografici su come ci si costruisce una ‘carriera’ da deviante, apprendendo codici e routine, nel corso del tempo e in continua interazione con le rappresentazioni proiettate da istituzioni e contesti sociali. Ma il campo di osservazione di Becker non si limita agli stigmatizzati, coinvolge anche gli stigmatizzatori, coloro a cui è deputata l’applicazione della norma.