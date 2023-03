Risorse Ue, la Cgia: L’Italia rischia di perdere 20 mld di fondi coesione. Vanno spesi entro il 31 dicembre

E’ a rischio una buona parte dei 19,8 miliardi di euro che Bruxelles ci ha messo a disposizione da almeno nove anni. E’ l’allalrme delll’Ufficio studi della Cgia di Mestre a proposito dei fondi europei di coesione messi a disposizione del nostro Paese nel periodo 2014-2020, in totale 64,8 miliardi di euro, di cui 17 di cofinanziamento nazionale. La spesa complessiva certificata da Bruxelles al 31 dicembre scorso è stata di 35 miliardi, pari al 54% dell’ammontare totale che include anche la quota che l’Italia ha dovuto sostenere. Pertanto, entro il 31 dicembre 2023, data di scadenza di attuazione di questo settennato, dobbiamo spendere i restanti 29,8 miliardi (pari al 46%), di cui 10 sono di cofinanziamento nazionale e dunque se non riusciremo a centrare questo obbiettivo, la quota di fondi Ue non utilizzati andrà persa. La Cgia segnala inoltre che dei 19,8 miliardi di euro di risorse europee che dobbiamo ”mettere a terra” entro la fine di quest’anno, 15,3 sono in capo allo Stato centrale (Progetti Pon, Fesr e Fse) e 4,6 alle regioni.