Morto Katsanevas, ha fondato la fisica delle astroparticelle. Guidava l’Osservatorio Ue sulle onde gravitazionali

E’ morto all’età di 69 anni Stavros Katsanevas, tra i fondatori della fisica delle astroparticelle e che dal 2018 era a capo dell’osservatorio europeo sulle onde gravitazionali, Ego, al quale l’Italia partecipa con l’Istituto Nazionale di Fisica Nuclare (Infn) e il rilevatore Virgo che si trova in Toscana, a Cascina (Pisa). Le sue ricerche hanno dato “un contributo fondamentale a questi anni di straordinari sviluppi scientifici dell’astronomia gravitazionale e multimessaggera”, rileva l’Infn. Nato ad Atene nel 1953, Katsanevas ha condotto gli studi universitari e quindi tutta la sua carriera accademica in Francia, dove dal 2004 ha insegnato all’Université Paris Denis Diderot (confluita nel 2019 nell’Université Paris Cité). Ha svolto ricerche nell’ambito della fisica delle particelle, lavorando al Fermilab di Chicago, al Cern di Ginevra e ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn. All’inizio degli anni 2000 è stato uno dei padri della cosiddetta fisica delle Astroparticelle in Europa, ricoprendo il ruolo di primo presidente della struttura europea per il coordinamento della fisica delle astroparticelle (Appec). Dal 2002 al 2012 ha diretto l’Istituto di Fisica Nucleare e delle Particelle del Consiglio francese delle ricerche (Cnrs) e dal 2014 al 2018 è stato a capo del Laboratorio di Fisica delle astroparticelle e cosmologia (Apc) di Parigi.