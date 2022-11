Morto l’attore Robert Clary, il caporale della sitcom Gli eroi di Hogan

L’attore francese Robert Clary, sopravvissuto all’Olocausto che ha interpretato il caporale Louis LeBeau nella sitcom ambientata nella seconda guerra mondiale “Gli eroi di Hogan”, è morto nella mattina di mercoledì 16 novembre nella sua casa di Los Angeles all’età di 96 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua nipote Kim Wright a “The Hollywood Reporter”. Clary è stato mentore del famoso intrattenitore Eddie Cantor e aveva sposato una delle sue cinque figlie, Natalie, morta nel 1997. Clary ha recitato anche nelle soap “Febbre d’amore”, “Il tempo della nostra vita” e “Beautiful”. La serie tv “Gli eroi di Hogan”, che andò in onda per sei stagioni sulla rete Cbs dal settembre 1965 all’aprile 1971, narra in chiave ironica la vita di tutti i giorni di un gruppo di prigionieri di guerra in un campo di concentramento nazista durante la seconda guerra mondiale. Il protagonista principale è Bob Crane nel ruolo del colonnello Robert E. Hogan, un americano che guida un gruppo internazionale di prigionieri di guerra in un’operazione per sconfiggere i nazisti dall’interno dello Stalag 13. Nel telefilm Louis LeBeau si nascondeva in piccoli spazi, sognava ragazze, andava d’accordo con i cani da guardia e usava le sue abilità culinarie per aiutare il confuso colonnello nazista Wilhelm Klink (Werner Klemperer) a tirarsi fuori dai guai con i suoi superiori.