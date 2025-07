Morto l’avvocato e professore Elio Palombi, aveva 90 anni

Avvocatura napoletana, ma non solo, in lutto: all’età di 90 anni si è spento il professore Elio Palombi, docente di Diritto penale alla Federico II e iscritto nell’albo d’onore dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. “Con commozione immensa e profondo cordoglio partecipiamo al dolore dei familiari per la scomparsa del professore e avvocato Elio Palombi”, scrive in una nota la Camera Penale di Napoli. “Il suo stile e la sua professionalità – si legge nella nota – hanno attraversato il mondo della magistratura, nei suoi primi anni di attività, e il mondo accademico, che ha arricchito con le sue pubblicazioni e le partecipazioni ad importanti convegni nazionali. Ha reso più fulgida la classe forense, che ha avuto modo di apprezzare le sue doti umane e scientifiche. Iscritto nell’albo d’onore dell’avvocatura napoletana, ha assunto nell’anno 1996, il ruolo di giudice aggregato della Corte Costituzionale”. “La sua dipartita – conclude la Camera Penale di Napoli – rende tutti noi orfani di una guida, che ha saputo coniugare la cultura giuridica con l’amore per la storia e la tradizione culturale della nostra città, con diverse pubblicazioni su Eduardo e Raffaele Viviani. Alla collega Manuela, consigliera dell’Ordine, il più affettuoso abbraccio della Camera Penale di Napoli. Alla famiglia ed ai collaboratori di studio si stringe tutta la famiglia dell’avvocatura penalistica napoletana”.