E’ morto l’ex presidente del Pakistan Pervez Musharraf

È morto l’ex presidente del Pakistan Pervez Musharraf, generale che arrivò al potere con un colpo di stato incruento e in seguito ha guidato il Paese, collaborando con gli Stati Uniti in Afghanistan nella lotta contro i talebani. Musharraf soffriva dal giugno 2022 di una malattia rara, la amiloidosi, patologia incurabile che vede le proteine accumularsi negli organi del corpo. Aveva 79 anni.Shazia Siraj, portavoce del consolato pakistano a Dubai, ha confermato la sua morte, precisando che i diplomatici stanno fornendo sostegno alla famiglia.Nato l’11 agosto 1943 a Nuova Delhi, in India, Musharraf era il figlio di un diplomatico. La sua famiglia si unì a milioni di altri musulmani nella fuga verso ovest quando l’India, a prevalenza indù, e il Pakistan islamico si divisero durante l’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1947. La partizione vide centinaia di migliaia di persone uccise in rivolte e combattimenti.