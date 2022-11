Morto l’illustratore francese Philippe Corentin, autore di storie per l’infanzia

Lo scrittore e illustratore francese Philippe Corentin, autore di fama internazionale di storie divertenti e pungenti per l’infanzia, è morto lunedì 7 novembre all’età di 86 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo editore L’Ecole des Loisirs, con cui ha pubblicato 21 libri tra il 1988 e il 2009. In Italia i suoi volumi per bambini sono pubblicati da BabaLibri, che ha in catalogo i titoli “Pluf!”, “Patatrac!”, “Non dimenticarti di lavare i denti!”, “Papà”, “I due golosoni”, “L’orco, il lupo, la bambina e il bignè”, “L’Africa di Zigomar”, “Babbo Natale e le formiche”, “La signorina si-salvi-chi-può” e “Quel coso lì”. Nato il 16 febbraio 1936 à Boulogne-Billancourt come Philippe Le Saux, dopo aver partecipato alla guerra in Algeria inizia a metà degli anni ’60 a pubblicare disegni con lo pseudonimo di Philippe Corentin. Come illustratore collabora con le riviste “Elle”, “Marie Claire”, “Jardin des Modes” e “Vogue”. Dal disegno satirico all’illustrazione passando per la pubblicità, approda infine ai libri per bambini, specializzandosi in storie che riescono a mescolare un misto di complessità e semplicità, di divertimento e di riflessione, di surreale e reale. I libri illustrati di Corentin, tradotti in dieci lingue, non sono tuttavia all’apparenza letture facili, perchè vogliono scardinare gli stereotipi più comuni, sono ricchi di significati sottintesi e sono infarciti di un umorismo sottile e ragionato, portatori di una graffiante critica sociale. Corentin, inoltre, gioca e dialoga con la forma del libro e il suo spazio, usando sia il formato verticale che orizzontale, il taglio della pagina per dare ritmo alla narrazione, la storia speculare e l’ideazione di illustrazioni che richiamano il movimento. Tra le pagine degli albi troviamo animali umanizzati, esseri umani dai volti molto espressivi, oggetti animati e figure mitiche, protagoniste di storie divertenti, parodie di fiabe rivisitate in chiave caricaturale, colori carichi e decisi che accentuano il carattere comico dei protagonisti.