Morto l’imprenditore Franco Vaccari: con altri soci acquistò Lotto nel 1999

Morto Franco Vaccari, con soci acquistò Lotto nel 1999 (ANSA) – TREVISO, 11 MAR – E’ Morto questa mattina, all’età di 83 anni, l’imprenditore trevigiano dello Sportsystem Franco Vaccari. Il nome è conosciuto nel mondo della calzatura sportiva in particolare per aver preso parte, nel 1999, con Andrea Tomat, Adriano Sartor e Giancarlo Zanatta, all’acquisizione di Lotto, allora per 60 miliardi di lire, prevalendo di poco sulla cordata concorrente formata da Diadora e Invicta. Il funerale è fissato martedì prossimo a Montebelluna (Treviso).