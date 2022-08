Muore, dopo una caduta, Mario Audello, il re delle parrucche teatrali

E’ morto Mario Audello, 79 anni, considerato un’istituzione nel mondo delle parrucche per teatro e cinema, grazie al suo laboratorio artigianale di Torino che per oltre 30 anni ha contribuito alla realizzazione di film e spettacoli, a livello nazionale e internazionale. Audello era caduto ieri nel primo pomeriggio in piazza Corpus Domini, a pochi passi dal Palazzo di Citta’. Audello nella caduta ha perso i sensi e il primo a soccorrerlo e’ stato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che passava in quel momento e che ha chiamato l’ambulanza.