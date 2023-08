E’ morto Mark Margolis. Fu Hector Salamanca nella serie tv Breaking Bad

È morto all’età di 83 anni Mark Margolis, attore che tra gli altri ebbe il ruolo di Hector Salamanca in ‘Breaking Bad’ e ‘Better Call Saul’. A darne notizia ai media Usa il figlio Morgan, attore e Ceo di Knitting Factory Entertainment. Margolis è deceduto dopo una breve malattia ieri al Mount Sinai Hospital di New York. Per il ruolo del boss del narcotraffico nelle due serie ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards. Tra le sue apparizioni quelle in ‘Scarface’, ‘Ace Ventura: l’acchiappanimali’, ‘Oz’ e sei film di Darren Aronofsky.