Morto Michele Achilli, storico esponente della sinistra Psi: fu il principale oppositore di Craxi

E’ morto la scorsa notte Michele Achilli, urbanista e storico esponente della sinistra lombardiana del Psi, uno degli animatori della corrente di sinistra che all’interno del partito fu in contrapposizione a Bettino Craxi. Classe ’31, nato a Milano, sei volte deputato e una volta senatore, rimproverava a Craxi “di aver lasciato che il malaffare prosperasse a livello locale”. In direzione memorabili alcune litigate tra i due. Tra i primi a esprimere cordoglio sui social il figlio dell’ex leader socialista, Bobo: ”Con dispiacere piangiamo la scomparsa di Michele Achilli. Un protagonista della Storia Socialista. Una voce libera e critica”. Il democristiano Gianfranco Rotondi dà atto al figlio di Craxi del gesto: ”E’ molto bello che annunci tu questa scomparsa: fu il solo oppositore di tuo padre nel Psi. Non parlò mai più dopo il colpo di Stato che abbattè Bettino. Questo dà la misura dell’uomo che oggi perdiamo”.