“Morto Mino Raiola”, la notizia si diffonde. Ma Zangrillo (San Raffaele) smentisce: E’ vivo e sta combattendo

“E’ morto Mino Raiola “. La notizia della scomparsa del popolare agente sportivo, protagonista di alcune delle più importanti operazioni di calciomercato degli ultimi 15 anni, fa il giro del web in pochi minuti. Le principali agenzie italiane la rilanciano a partire dalle 13:41 di oggi (Dire, Agi, Adnkronos, Radiocor Sole24Ore, LaPresse, Askanews). “Era malato da tempo”, dicono. “A gennaio la Bild aveva diffuso la notizia di un suo ricovero d’urgenza, poi le sue condizioni erano rimaste riservate”. Ma per Ansa e Adnkronos, Raiola, 55 anni originario di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, è ancora vivo seppure in gravi condizioni. “A quanto apprende l’Adnkronos Salute da fonti sanitarie, il procuratore del calcio Mino Raiola non è morto”, si legge in un take. “Sono indignato dalle telefonate di pseudogiornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo”, dichiara Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele. Lo stesso Raiola su Twitter scrive: “Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato, è la seconda volta in 4 mesi che mi danno per morto. Sembrano anche in grado di rianimarmi”.