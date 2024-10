Morto Sammy Basso, Meloni: “esempio straordinario di coraggio”

Milano, 6 ott. (askanews) – Sammy Basso è morto a seguito di un malore e la sua scomparsa commuove il mondo politico. Affetto da progeria, anche nota come sindrome dei “nati vecchi”, per diffondere le conoscenze sulla sua malattia e per promuovere la ricerca su di essa, ha fondato nel 2005 l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso: è stato un biologo, scrittore e attivista italiano.

“Sammy Basso è stato un esempio straordinario di coraggio, fede e positività. Ha affrontato ogni sfida con il sorriso, dimostrando che la forza d’animo può superare qualsiasi ostacolo”. Lo scrive il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X. “Il suo impegno per la ricerca sulla progeria e la sua capacità di ispirare gli altri rimarranno per sempre un modello da seguire” aggiunge.

“Il dolore per la perdita di Sammy Basso è enorme. Sammy era un amico, una persona dal cuore d’oro, uno studioso appassionato dalla determinazione incrollabile che ha trasformato la sua malattia in spinta a lavorare per la sensibilizzazione, la divulgazione e la ricerca, sostenuta concretamente anche tramite l’attività della sua associazione”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“È stato un onore averlo conosciuto. Ho avuto il piacere di collaborare con lui da Ministro e l’ho premiato alla Camera a dicembre del 2022 per il suo straordinario impegno. Ci lascia una persona che ha insegnato tanto, con il suo esempio, la sua forza d’animo, la sua umiltà e il suo sorriso. Il nostro abbraccio e il nostro profondo cordoglio va ai familiari e a tutti coloro che sono stati al suo fianco, ispirati dal suo carisma e dal suo entusiasmo” ha aggiunto Fontana.

“Addio a Sammy Basso, il più longevo malato al mondo affetto da progeria, che causa l’invecchiamento precoce” scrive su X la deputata Isabella De Monte, tra le prime ad esprimere cordoglio sui social. “La tua profonda umanità, la tua simpatia e determinazione resteranno – per sempre – nel nostro cuore” aggiunge.