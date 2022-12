Sconcerti: figlia, andato via con colpo di scena, come volevi La figlia Martina saluta il papa’ Mario Sconcerti con un tweet: “Ciao papa’…te ne sei andato con un colpo di scena, proprio come volevi tu. E come volevi tu, ne stanno parlando tutti. E io lo so che faccia stai facendo…ovunque sei, sarai sempre con noi. Ti vogliamo bene”.