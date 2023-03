Un imprenditore di Marano di Napoli, Giovanni Cerqua, 52 anni, si uccide all’interno della falegnameria sequestratagli un mese fa dalla polizia municipale per inadempimenti delle norme ambientali. A darne notizia è il Mattino.it. Il corpo di Cerqua è stato rivenuto dai carabinieri di Marano allertati dai parenti dell’imprenditore, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui.