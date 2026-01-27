Morto Tullio Rossi, luminare dell’ostetricia e ginecologia siciliana

PALERMO (ITALPRESS) – E’ scomparso all’età di 93 anni il professore Tullio Rossi, figura di riferimento dell’ostetricia e ginecologia siciliana. Ha legato il proprio nome alla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Palermo, dove ha svolto per decenni attività clinica, scientifica e didattica.

Nato a Messina il 29 gennaio 1933, si laureò in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo nel 1958 e conseguì la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con il massimo dei voti nel 1962. Fin dai primi anni di formazione si distinse per rigore scientifico e dedizione clinica, avviando un’intensa attività di ricerca e frequentando gli importanti centri universitari italiani ed europei dell’epoca, tra cui Monaco di Baviera e Lubiana.

Assistente volontario dal 1961, assistente ordinario presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Palermo, poi libero docente di Clinica Ostetrica e Ginecologica, dal 1983 aveva ricoperto nell’ASL 6 il ruolo di Primario della Divisione di Gravidanza ad Alto Rischio. Tra i prionieri nei primi anni 70 della “celioscopia” ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della prima chirurgia laparoscopica.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e testi monografici, ha svolto una vasta attività chirurgica con migliaia di interventi di ostetricia e ginecologia, affiancando all’attività clinica un costante impegno nella formazione di studenti, specializzandi e allieve ostetriche.

Uomo discreto, dal grande rigore e senso del dovere, il professore Rossi ha incarnato un’idea di medicina fondata sulla competenza, sulla responsabilità e sul rispetto della paziente come persona. Il suo insegnamento professionale ed umano resta vivo in quanti hanno lavorato con lui ed in generazioni di medici da lui formati.

