“Morto un Papa, se ne fa un altro”, la versione cattolica di “È morto il Re, viva il Re”

L’espressione che ricorre spesso in alcune situazioni di routine, che prende le mossa dalla scomparsa di un pontefice, per la veritá è completata evidenziando che, oltre al successore dello stesso, si deve creare anche un altro cardinale: andrà a riempire il posto lasciato vuoto dal nuovo n`1 della Chiesa. Papa Prevost ha gestito anche un efficace avvicendamento dei Cardinali nelle postazioni più vicine alla sua cabina di regia, situata al centro del ponte di comando. Così ieri il capo della cristianità ha potuto concludere brillantemente la sua prima performance nell’arena, sotto l’occhio vigile dell’ intera Cristianità. Oltre quella convenuta a Roma in occasione del Giubileo dei giovani – si stima fossero oltre un milione – giunti nella Città Eterna da ogni parte del mondo, Leone sta ricevendo il placet per il suo modo di rapportarsi e comportarsi anche da quella parte della popolazione mondiale che cattolica non è. Questi incontri di gioventù senza una sede fissa – il prossimo si svolgerà nel 2027 a Seul, capitale della Corea del Sud – vengono preparati con largo anticipo. Pertanto Il Capo della Chiesa ha dovuto digerire in breve tempo il lavoro preparato dal suo predecessore e quindi completarlo. Il bagno di fedeli e di consensi che continua a ricevere, ha dato un’ idea del gradimento di cui gode, peraltro in fase crescente. Quella di lavorare con toni sommessi e dimessi del Papa matematico, un naturale e in tono understatement è un atteggiamento in generale approvato e ben considerato. I contadini delle generazioni passate, quelle più vicine alle attuali, erano fermi sostenitori che un qualsiasi lavoro nei campi andava prima completato e poi annunciato. Motivo: esisteva il pericolo concreto (!) che il diavolo, venutone a conoscenza, cercasse di ostacolarlo frapponendo la coda dell’opera in fase di ordinata e tranquilla realizzazione. Non c’é più turbolenza intorno alle Mura Vaticane e già questo particolare dispone meglio sia chi opera all’ interno delle stesse, sia chi lo fa al loro esterno. Al momento si può solo auspicare che il relax che dovrebbe essere diffuso in questo periodo in special modo, faccia alzare l’asticella del buon senso in tutte le parti in causa. In Piemonte, di fronte a situazioni come quelle attuali, uno dei componenti di un gruppetto di “Umarell”, con tono serio dice rivolto agli altri del gruppo “dura minga”. E il gruppetto ” dura no,” E insieme, all’unisono.”Non può durare”. E alcuni passanti aggiungono.amen.