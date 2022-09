Il piano italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, “e’ imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire”. Lo afferma in un post su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova.