Mosca: la Russia ignorerà il nuovo tribunale speciale per l’Ucraina

“Ogni adesione sarà per noi un atto ostile”

Mosca, 26 giu. (askanews) – La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che la Russia ignorerà le decisioni del nuovo tribunale speciale per l’Ucraina, dopo che il Consiglio d’Europa e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato un accordo per la sua creazione. “Il lavoro e le decisioni di questo organo saranno privi di significato per noi. Considereremo l’adesione di qualsiasi Stato come un atto ostile, che riflette il desiderio non di risolvere, ma piuttosto di aggravare l’attuale crisi che circonda l’Ucraina. Per quanto riguarda tali strumenti di giustizia selettiva, saranno applicate le misure restrittive previste dalla legislazione della Federazione Russa”, ha dichiarato Zakharova.