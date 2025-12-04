Mosca limita le chiamate su WhatsApp e Telegram: “Rischi criminalità”

Telegram replica: rimuoviamo ogni giorno milioni di contenuti dannosi

Mosca, 4 dic. (askanews) – La Russia ha annunciato restrizioni alle chiamate su WhatsApp e Telegram. Il Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni afferma che la misura è necessaria per combattere attività criminali, frodi ed estorsioni, e per indagini su casi che Mosca definisce di natura terroristica.Le autorità russe sostengono che le piattaforme di messaggistica siano ormai strumenti centrali per truffe e per coinvolgere cittadini in attività sovversive. I servizi di sicurezza affermano inoltre che l’Ucraina avrebbe utilizzato Telegram per reclutare persone o compiere atti di sabotaggio in Russia.Mosca chiede a WhatsApp e Telegram di fornire accesso ai dati su richiesta delle forze dell’ordine, non solo per indagini su frodi ma anche per reati legati alla sicurezza nazionale. Il ministero del Digitale precisa che le chiamate saranno ripristinate quando le piattaforme si adegueranno alla normativa russa.In una dichiarazione inviata ad AFP, Telegram afferma di contrastare attivamente gli abusi, rimuovendo ogni giorno milioni di contenuti dannosi, tra cui messaggi che incitano alla violenza o al sabotaggio.Le restrizioni giungono mentre la Russia ha imposto limiti sempre più severi alla libertà di stampa e di espressione online dall’inizio della guerra in Ucraina.