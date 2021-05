Moser: “La bici elettrica? Una grande invenzione, fa andare in giro tutti”

Termoli, 15 mag. (Adnkronos) (dall’inviato Paolo Bellino) – “La bici a pedalata assistita è una grande invenzione, perché anche senza allenamento ti diverti, puoi andare con gli amici o seguirli dove non potresti”. Non lo dice uno qualunque ma nientemeno che Francesco Moser, uomo dal palmarès sconfinato, soprannominato Campione dei campioni o lo Sceriffo, e oggi produttore di vino ma mai sazio di bici, tanto da indossare nuovamente la tutina, stavolta coni colori della Mediolanum, per capitanare la squadra in blu alla settima tappa del Giro E, quasi 88 km tra Crecchio e Termoli sullo stesso percorso del Giro d’Italia ma in bici “elettrica”.