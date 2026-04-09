Moses Pendleton (Momix): “Botanica 2 parla a una nuova generazione”

Roma, 9 apr. (askanews) – Creatore della compagnia Pilobolus, e poi nel 1980 di Momix, Moses Pendleton è di nuovo in tournée per un mese in Italia, dove la sua compagnia riscuote sempre straordinario successo. Momix parte da Bologna il 9 aprile, sarà a Roma a fine mese con “Botanica 2”, riedizione di un lavoro del 2009: visivamente stupefacente, i suoi danzatori acrobatici si trasformano in piante, larve, farfalle con l’aiuto anche degli scatti di Pendleton: “la fotografia è il mio vero lavoro”, ride lui. È un inno alla bellezza della natura, certo, e anche un messaggio, indiretto, sui rischi che corre il nostro mondo con il cambiamento climatico: “Non diretto, no, ma io sono molto attratto dal mondo naturale, che rischiamo di perdere se si continua su questa strada” spiega. “Creiamo immagini che celebrano la sua delicatezza, la sua bellezza, la sua natura effimera. Politicamente… beh, siamo coinvolti perché abbiamo un pubblico. Quindi immagino che sia anche un atto politico. Chiunque trascorra seriamente del tempo in un giardino botanico italiano capisce la meraviglia, il mistero degno della nostra ammirazione, che dovremmo proteggere in ogni modo possibile. È uno spettacolo che celebra la bellezza e l’energia e la connessione dell’umano con l’albero e con la pianta, e con l’architettura della natura”.

Momix è una compagnia statunitense che vive di immaginazione e apertura al mondo, in un mondo che diventa sempre più frenetico e polarizzato, anche per la presenza di personalità come Donald Trump, e non solo. Pendleton però non parla direttamente di politica: alla domanda se questa atmosfera influenzi il suo lavoro risponde “solo nel senso che vorrei fuggirne. Il mondo in molti modi è oscuro, orribile, terrificante. Pensare che gli esseri umani stiano facendo agli altri esseri umani quello che vediamo… guardi non mi piace dirlo, ma se domani ci fossero delle elezioni, voterei per l’intelligenza artificiale. Mi pare che gli esseri umani abbiano avuto molto tempo per capire come risolvere i loro problemi e non ci sono riusciti”.

Non è solo una provocazione, ma una previsione sul mondo che ci aspetta, sulla fusione futura della creatura umana come la vediamo oggi, e il cervellone artificiale: “nel prossimo futuro non useremo più la parola ‘macchina’, l’AI prenderà il sopravvento come parte dell’evoluzione del genere umano. Se andiamo indietro di miliardi di anni vediamo che siamo solo un piccolo puntino nel grafico temporale dell’evoluzione. La mia filosofia è la metamorfosi: forse siamo in un momento di spostamenti tettonici, il carbonio e il silicio stanno cominciando a mescolarsi al punto che anche il telefono cellulare fa parte di ciò che rende umani gli esseri umani. Forse l’AI potrà pensare a un nuovo nome per questa specie che usa e interiorizza e probabilmente opera come un super robot, ma un robot che ha empatia. Un robot che può essere dieci volte più, un milione di volte più intelligente di chiunque di noi. Credo che questo ci aspetti nel prossimo futuro, nel bene o nel male. Mi piacerebbe poter vivere, sa, per vedere questi cambiamenti. E poi, una delle grandi paure della maggior parte dell’umanità è la mortalità. E forse la macchina può trascendere l’idea stessa di mortalità. Magari tra altri trent’anni si potrà fare un accordo con qualche corporation per dire: vorrei vivere mille anni, come robot, mantenendo però il mio cervello, i miei ricordi. Ho tutto quello che mi serve. Solo che non ho bisogno di carne e sangue. È un concetto difficile, ma con un po’ di aiuto da parte dell’AI…”.

Difficile però prescindere dal corpo quando si parla di Pendleton. Nato in una fattoria in Vermont, sciatore da ragazzo, poi l’incidente che lo costringe alla riabilitazione, ed è così che scopre la danza; laureato in letteratura inglese nella prestigiosa università di Dartmouth, il coreografo è una creatura eclettica: “ho avuto l’esperienza dello sci alpino, dell’agricoltura, della poesia romantica… Ogni volta che sono a Roma, vado sempre alla casa di Keats e a Piazza di Spagna per riallacciarmi a quel mondo. Questi interessi esterni mi hanno formato come coreografo e regista. Se c’è un modo per descrivermi, è che sono interessato ad allenare l’occhio e lasciare che la natura faccia il suo corso. In altre parole, non sai mai che cosa farai: tutta la vita dipende da come reagisci all’ignoto. Ho portato la stessa filosofia nel lavoro e nella creazione della danza. La grande domanda, naturalmente, è l’energia: da dove viene l’energia per essere curiosi, per essere un artista o un musicista o un giardiniere o un agricoltore o qualcuno che scrive poesie? Ho sempre pensato a Momix non solo come danza, ma come una sorta di teatro visivo, fisico, che non ha altra logica se non quella di un’ode. La celebrazione del corpo fa parte del mix, una celebrazione della forma umana, del corpo umano che entra fisicamente in contatto con il non umano, con la pianta e l’animale e il minerale e altre immagini surreali. I danzatori di Momix sono altamente allenati. Fanno la sbarra di balletto ogni giorno, e tuttavia indossano costumi che li fanno sembrare fiori, ma hanno comunque bisogno di fare la loro sbarra di balletto per far danzare i fiori”.

Cosa la lega di più all’Italia? “La sensualità, il surreale, la commedia dell’arte, il vino, l’olio d’oliva… molte cose. Ormai da 46 anni facciamo tournée qui, abbiamo avuto la nostra prima mondiale proprio a Milano, al Teatro Nazionale, nel 1980. Penso che ci sia una connessione con la natura a cui gli italiani rispondano. Proprio stamattina ho visitato un bellissimo giardino botanico a Bologna, e tutti sembravano assorbiti dagli alberi e dalla luce del sole tanto quanto me.”.

E da questa nuova tournée, cosa si aspetta? “Sa, dico spesso che da vent’anni a questa parte c’è un’intera nuova generazione. L’anno scorso a Roma al Teatro Olimpico, un uomo è venuto a incontrarmi: ‘Signor Pendleton, ho portato mia figlia di dodici anni alla sua prima esperienza di Momix, come mio padre ci portò me trentacinque anni fa’. Insomma, c’è un nuovo pubblico per Momix; penso che possa piacere anche a loro; soprattutto agli adolescenti che passano il tempo con la PlayStation e il cellulare, potrebbe fare bene uscire e vedere il teatro dal vivo, anche se molti non hanno idea di che cosa sia”.